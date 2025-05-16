Türkeli'de Çocuk Oyun Şenliği Düzenlendi

Türkeli'de Çocuk Oyun Şenliği Düzenlendi
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Sinop'un Türkeli ilçesinde düzenlenen çocuk oyun şenliğinde, öğrencilere yönelik fiziksel aktiviteler ve eğlenceli oyunlar gerçekleştirildi. Etkinlik, çocuklarla birebir iletişim kurma fırsatı sağladı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde Çocuk Oyun Şenliği düzenlendi.

Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen şenlikte, çocuklara yönelik fiziksel aktivitelerin yanı sıra, yüz boyama ve çeşitli oyunlar oynatıldı.

Türkeli Meslek Yüksekokulu Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Yusuf Argın, şenliğin öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını söyledi.

Öğrencilerin etkinlikte çocuklarla birebir iletişim kurma fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Argın, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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