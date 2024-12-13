Türkeli'de Çiftçilere Tarımsal Destekleme Bilgilendirmesi

Sinop'un Türkeli ilçesinde çiftçilere tarımsal destekleme konusunda bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modelleriyle ilgili çiftçilere yönelik yapılan bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Türkeli ilçesinde Akçabük ve Kayabaşı köylerinde çiftçilerle bir araya gelen görevliler, tarımsal destekleme modellerine ilişkin bilgi aktardı.

Görevliler, bilgilendirmenin yanı sıra çiftçilerin sorularını da yanıtladı.