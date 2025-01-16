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Türkeli'de Baca Yangını Söndürüldü

Türkeli'de Baca Yangını Söndürüldü
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Sinop'un Türkeli ilçesinde Tümerkan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanda çıkan baca yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında apartmanın baca kısmında hasar meydana geldi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan baca yangını söndürüldü.

Tümerkan Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın baca kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında apartmanın baca kısmında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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