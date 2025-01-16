Türkeli'de Baca Yangını Söndürüldü
Sinop'un Türkeli ilçesinde Tümerkan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanda çıkan baca yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında apartmanın baca kısmında hasar meydana geldi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan baca yangını söndürüldü.
Tümerkan Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın baca kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangında apartmanın baca kısmında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel