Türkeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mevlit Programı Düzenlendi
Sinop'un Türkeli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Merkez Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Kaymakam Safa Kahraman ve vatandaşların katıldığı programda, öğle namazı kılındı ve İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü şehitler için dua etti. Program sonunda katılımcılara ikramda bulunuldu.
Sinop'un Türkeli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.
Merkez Camisi'nde düzenlenen programa Kaymakam Safa Kahraman ile vatandaşlar katıldı.
Öğle namazının kılınması ve İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü'nün şehitler için dua etmesinin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.