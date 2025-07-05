Türkeli Belediyesi Çayiçi Konaklamasız Orman Parkı'nın açılışı yapıldı

Sinop'ta, Türkeli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çayiçi Konaklamasız Orman Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şahin, buradaki konuşmasında, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Göreve gelirken birçok projenin sözünü verdiklerini dile getiren Şahin, "Şükürler olsun ki söz verdiğimiz projelerin bir fazlasını, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milletvekilimiz Nazım Maviş'in destekleriyle hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Eskiden kullanılmayan bu bölgeyi, iki yıl süren yoğun çalışmalar ve personelimizin gece gündüz demeden gösterdiği çaba sayesinde Çayiçi Konaklamasız Orman Parkı olarak halkımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, parkımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.