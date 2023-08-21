Türkçeyi kendi kendine öğrenen Iraklı genç kız, bir yılda 100 sayfalık hikaye kitabı yazdı

Irak'ın Erbil kentindeki bir köyde yaşayan 16 yaşındaki Neşmil Murad, filmler ve kitaplar aracılığıyla kendi kendine öğrendiği Türkçe ile akranları için hikaye kitabı yazdı.

MUHAMMET KURŞUN - Irak'ın Erbil kentindeki bir köyde yaşayan 16 yaşındaki Neşmil Murad, filmler ve kitaplar aracılığıyla kendi kendine öğrendiği Türkçe ile akranları için hikaye kitabı yazdı.

Lise öğrencisi Neşmil, Erbil merkezine yaklaşık 140 kilometre mesafedeki Mergasur ilçesinin Şeyh Side köyünde yaşıyor.

Neşmil, okuldaki başarısının yanı sıra Türkçeye ilgisiyle dikkati çekiyor.

Neşmil'in babası Murad Hoşevi, üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlamış. Ülkesine döndükten sonra evde sürekli Türk televizyonlarını izleyen ve Türkiye sevgisini çocuklarına da anlatan babası, kızı için önemli bir rol model olmuş.

Kürtçe ve Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Farsça bilen Neşmil'in 4 kardeşi de kendisi kadar akıcı olmasa da Türkçe öğrenmiş.

Buna rağmen evde hiç Türkçe konuşmayan aile, Neşmil'in doğum günü olan 9 Ağustos'ta Türkçeyi akıcı şekilde konuştuğunu ve üstelik bir de Türkçe kitap yazdığını duyurmasıyla şaşkına dönerek çok mutlu olmuş.

En büyük hayali Türkiye'de üniversite okumak olan Iraklı genç kız, Türkçe sevgisini ve gelecek planlarını AA muhabirine anlattı.

"10 yaşında Türkçe günlük yazmaya başladım"

Eğitimini köydeki okulda sürdüren Neşmil, bu sene 11. sınıfa başlayacağını ve derslerinin çok iyi olduğunu söyledi.

Çocukluğunun köyde dedesi ve ninesiyle geçtiğini belirten Neşmil, "Burada yaşadım, burada hayal kurdum ve kitap yazdım." dedi.

Neşmil, vaktinin çoğunu köydeki evlerinin dağlık bir manzaraya bakan, meyve ağaçlarıyla dolu bahçesinde kitap okuyarak ve Türkçe günlük tutarak geçiriyor.

Türkçe ile televizyondan Türk televizyonlarını izleyerek tanıştığını ve zamanla ilgisinin arttığını belirten Neşmil, "Türkçeye karşı çok fazla sevgim oldu. Sonra okumaya başladım, şarkılar dinledim, videolar izledim. 10 yaşında Türkçe günlük yazmaya başladım." dedi.

Doğum gününde ailesine sürpriz yaptı

Neşmil, babasının Türkçe bilmesinin üzerinde büyük etkisi olduğunu, onun kitaplarını okuduğunu, Türkiye'den de çok fazla kitap sipariş ettiğini dile getirdi.

Bir konuda ancak çok başarılı olduğunda bunu başkalarına gösterdiğini ifade eden Neşmil, şöyle devam etti:

"Evde kimseyle Türkçe konuşmadım. Sadece kendimle konuştum, aynanın karşısında konuşuyordum, bahçede konuşuyordum. Bu kadar akıcı Türkçe öğrendiğimi de aileme söylememiştim. 9 Ağustos'taki doğum günümde aileme Türkçeyi bu kadar iyi bildiğimi ve kitap yazdığımı söyledim. Ailem gerçekten çok şaşırdı ve mutlu oldular. O zamana kadar Türkçe anladığımı biliyorlardı ancak bu kadar akıcı konuştuğumu ve kitap yazdığımı bilmiyorlardı."

"Kitapla yaşıtlarım için bir yol açmak istiyorum"

Neşmil, Türkçe kitap yazmaya geçen sene karar vermiş. Genç yazar adayı, bir sene boyunca araştırmalar yapıp defterine notlar alarak 8 bölümden oluşan yaklaşık 100 sayfalık kitabını tamamlamış.

Neşmil, bir genç kızın hayatını anlatan "Bul Bakalım" ismini verdiği kitabına ilişkin şunları söyledi:

"Kitapla yaşıtlarım için bir yol açmak istiyorum. Bazılarının hayalleri var ama nasıl başlayacaklarını bilmiyorlar. Ben de onlara örnek olmak istiyorum. Zorluklara karşı pes etmemelerini anlatıyorum. Gelecekte de motive edici kitaplar yazmak istiyorum."

Gençlerin telefon ve bilgisayarda çok fazla zaman geçirdiklerini belirten Neşmil, yaşıtlarına yeni şeyler denemeleri ve okumaları tavsiyesinde bulundu.

Neşmil, kitabının insanlara ulaşmasını istediğini ve yayınlatma planı olduğunu da dile getirdi.

Mergasur ilçesi ve köylerinde kütüphane olmadığını aktaran Iraklı genç, bir kütüphane açılması için kitap bağışında bulunulmasını da çok istediğini vurguladı.

"Üniversiteyi Türkiye'de okumak istiyorum"

Türkçenin yanı sıra Türkiye'ye sevgisiyle de dikkati çeken Neşmil, "Türkiye'ye hiç gitmedim ama gitmeyi çok istiyorum. Türkiye'deki insanlarla konuşmak çok istiyorum. Onların kültürünü, yemeklerini görmeyi çok istiyorum. Umarım bir gün oraya da giderim. Ankara'ya, İstanbul'a, Antalya'ya ve daha bir sürü şehre gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek planlarının arasında da Türkiye olan Neşmil, "Üniversiteyi gerçekten Türkiye'de okumak istiyorum. Oradan hayallerime ulaşmak istiyorum. İyi bir yazar olmak istiyorum." dedi.

Babasının hayali de kızının Türkiye'de okuması

AA muhabirine konuşan Neşmil'in babası Murad Hoşevi, 7 sene Türkiye'de yaşadığını ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okuduğunu söyledi.

Hoşevi, çocuklarının Türkiye'yi hiç görmediklerini ancak onlara sürekli Türkiye'den söz ettiğini dile getirdi.

"Türkiye'nin cennet gibi bir ülke olduğunu, çok güzel olduğunu, toprağı, güneşi, denizi, ormanı, insanları, kültürü ve bir de bizimle tarihsel ilişkisini sürekli anlatıyordum." diyen Hoşevi, çocuklarının da bu konuşmalardan çok etkilendiğini ve Türkiye'yi çok sevdiklerini aktardı.

Kızının Türkçeyi bu kadar iyi bildiğinden ve kitap yazdığından iki hafta öncesine kadar haberi olmadığını belirten Hoşevi, "Çünkü hiçbir zaman onunla Türkçe konuşmamıştım. Doğum gününde bunu ilk bana anlattı, kitabını bana gösterdi. Okuduğumda gerçekten şoke oldum, bir iki kere ağladım. Çok mutlu oldum." dedi.

Kızının da kendi gibi Türkiye'de okumasını çok istediğini kaydeden Hoşevi, "Gelecekte benim gibi Türkiye'ye gider, orada bir üniversitede okursa ve buna bir nevi yardımcı olunursa gerçekten ben de kızım da çok mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.