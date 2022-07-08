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Turkcell, reklam filmi serisinin 7'ncisini yayınladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Turkcell, reklam filmi serisinin 7'ncisini yayınladı

Turkcell, #ÇokÇekici temalı reklam filmi serisinin 7'ncisini yayınladı.

Turkcell, #ÇokÇekici temalı reklam filmi serisinin 7'ncisini yayınladı. Filmde Türkiye'nin birçok noktasından, Turkcell kullanıcılarının günlük yaşamlarını paylaştıkları anlarla, Türkiye'nin güzelliklerine ve Turkcell'in çekim gücüne vurgu yapılıyor.

Turkcell, Türkiye'nin güzelliklerini ve Turkcell'in çekim gücünü anlattığı #ÇokÇekici reklam serisinin 7'inci filmini yayınladı. Serinin önceki filmi "#ComeToÇaykara" filminde de yer alan küçük oyuncu Ahmet Sefa Gürkan ile başlayan son filmde, yeşili ve mavisiyle Türkiye'nin doğal çekici güzelliklerine yer veriliyor.

FİLM, RAFİNERİ İMZASI TAŞIYOR

Küçük oyuncunun 'Çaykara'ya gel' çağrısıyla başlayan görüntülerde, ülkenin birçok noktasından insanların günlük yaşamlarından eğlenceli paylaşımlarıyla Turkcell'in çekim gücü vurgulanıyor. İnsanlar, sevdiklerini Turkcell kalitesiyle Türkiye'nin güzelliklerini yaşamaya, yazın ve bayramın tadını çıkarmaya davet ediyor. Kala Film'in prodüksiyonunu, Ali Ardıç'ın yönetmenliğini üstlendiği film, tüm seri gibi yine Rafineri imzası taşıyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Türkiye Güncel Haberler

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