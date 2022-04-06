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Turkcell'den Ramazan ayına özel kampanya

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Turkcell'den Ramazan ayına özel kampanya

Turkcell, Ramazan ayına özel kampanyasını duyurdu.

Turkcell, Ramazan ayına özel kampanyasını duyurdu. Dijital Operatör uygulaması içerisinde yer alan Salla Kazan Kampanyası kapsamında kullanıcılar, 3 Mayıs'a kadar 4 hafta boyunca haftalık 2 GB internetin sahibi olacak. 4 kere sallama yapan operatör müşterileri ise 3 yakınıyla paylaşmak üzere günlük 1 GB internet hediyesi kazanacak.

Turkcell'liler, haftalık 2 GB hediyesini ve sevdikleriyle paylaşabilecekleri 1 GB interneti, Dijital Operatör içerisinde, hediye ikonuna basıldığı zaman açılan Hediye Havuzu sayfasından aktifleyebiliyor. Paylaşım için, müşterilerin hediyelerini göndermek istedikleri yakınlarının Turkcell'li olması yeterli oluyor. Kazanılan ve hediye edilen hakların aktif edilmesi için son tarih ise 4 Mayıs.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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