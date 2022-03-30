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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Açıklaması

AA - Hikmet Temeş - Güncel
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Açıklaması

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 19. haftasında Hakkarigücü Spor, Konak Belediyespor'a 4-1 mağlup oldu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 19. haftasında Hakkarigücü Spor, Konak Belediyespor'a 4-1 mağlup oldu.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabakada Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Konak Belediye Spor ekibini konuk etti.

Grupta üst sıraları hedefleyen iki takım sporcularının da galibiyet parolasıyla çıktığı maçta, Konak Belediyespor ekibi sahadan 4-1 üstünlükle ayrıldı.

Müsabakayı Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel ve taraftarlar izledi.

AA / Hikmet Temeş - Güncel

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Konak Belediyespor, Futbol, Güncel, Haberler

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