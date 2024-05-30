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Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Yapay Zeka Endüstrisinde Küresel İşbirliklerinin Uyumlu Hale Getirilmesi Toplantısında Konuştu

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Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen İyilik için Yapay Zeka Küresel Zirvesi'nde yapay zeka endüstrisindeki işbirliklerinin önemini vurguladı.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Telekom endüstrisinin geniş ağları, büyük hacimli verileri ve küresel olarak insanlar ile işletmeleri birbirine bağlamadaki kritik rolüyle yapay zeka entegrasyonundan önemli ölçüde faydalanacak gibi görünüyor" dedi.

Turkcell Genel Müdürü Koç, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından Cenevre'de düzenlenen "İyilik için Yapay Zeka Küresel Zirvesi 2024" programının açılışına katıldı.

Zirve kapsamında düzenlenen "Yapay Zeka Endüstrisinde Küresel İşbirliklerinin Uyumlu Hale Getirilmesi" başlıklı yuvarlak masa toplantısında konuşan Koç, mobil şebeke operatörleri olarak standardizasyon çalışmalarına aşina olduklarını, çok sayıda standart geliştirme organizasyonu ile aktif çalıştıklarını kaydetti.

"Telekom endüstrisinin geniş ağları, büyük hacimli verileri ve küresel olarak insanlar ile işletmeleri birbirine bağlamadaki kritik rolüyle yapay zeka entegrasyonundan önemli ölçüde faydalanacak gibi görünüyor. Bu anlamda sektörümüz gerçekten de yapay zeka için önemli bir oyun alanıdır." ifadelerini kullanan Koç, üretken yapay zeka modellerinin nasıl kullanıldığının da önemine ve bunlarla ilgili risklere değindi.

Telekomünikasyon şirketlerinin işi gereği büyük miktarda kişisel veriyi koruduğunu ve güvenle işlediğini söyleyen Koç, "Yapay zeka teknolojilerinin kullanımında standardizasyon kişisel veri güvenliğinin sağlanması bakımından en önemli konu." diye konuştu.

Yapay zeka teknolojilerine olan yaklaşımlarında, inovasyonu desteklemek ve toplumsal faydayı ön planda tutmak arasında dengeli bir tutum benimsediklerini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Çok sayıda uluslararası girişimde aktif rol alarak, yapay zekayı herkes için faydaya dönüştürmeye odaklanıyoruz. ITU ve 3GPP gibi saygın kuruluşlarla birlikte pek çok çalışma grubunun ve girişimlerin bir parçasıyız. Burada özellikle yapay zeka teknolojilerinin sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması konularına odaklanıyoruz. BM'ye bağlı olarak faaliyet gösteren ITU ile yaptığımız çalışmaları da çok önemsiyoruz. Yapay zekaya dayalı ağ haberleşme grubuna liderlik ediyoruz. Bu gruptaki çabalarımız yalnızca telekomünikasyon ortamını şekillendirmekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki teknolojiler için kritik öneme sahip standartların geliştirilmesine de rehberlik ediyor."

?Yapay zeka zirvesi

İyilik İçin Yapay Zeka Küresel Zirvesi, sağlık, iklim, kapsayıcı refah, sürdürülebilir altyapı ve diğer küresel kalkınma önceliklerini geliştirmek için yapay zekayı destekleyen, eylem odaklı bir öncü BM platformu olarak öne çıkıyor.

Zirve, ITU'nun öncülüğünde, 40 BM kuruluşu ile İsviçre hükümetinin ortaklığıyla düzenleniyor.

Yarın sona erecek zirve kapsamında yapay zekanın herkes için en iyi nasıl kullanılması gerektiği tartışılacak.

Kaynak: AA / Güncel

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