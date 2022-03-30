Turkcell'den Ukrayna'ya insani yardım

Turkcell, Türk Kızılay'ın başlattığı Ukrayna'ya İnsani Yardım kampanyası kapsamında savaş mağdurlarına 5 tır gıda ve insani yardım malzemesi gönderdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yaşanan insani krizle ilgili harekete geçti.

Turkcell'in, Kızılay'ın İnsani Yardım kampanyası kapsamında Ukrayna'ya gönderdiği ve ağırlıklı olarak gıda ve diğer insani yardım malzemelerini içeren 5 tır İstanbul'dan yola çıktı. Konvoyu, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan uğurladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell olarak, hemen her doğal afette ve insani krizde sosyal projelerle katkı sunmayı sorumluluk olarak kabul ettiklerini belirterek, uzak-yakın demeden hızlı bir şekilde yardım organizasyonları gerçekleştiren Türk Kızılay'ın bu çağrısını desteklediklerini bildirdi.

Aksu, savaşın başlamasının üzerinden 1 aydan fazla zaman geçtiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O günden beri gelişmeleri üzülerek takip ediyor, bölgedeki gerilimin ve başta çocuklar olmak üzere savaştan etkilenen insanların yaşadığı mağduriyetin daha fazla büyümemesini temenni ediyoruz. Mevsimsel şartların da zorladığı bölgedeki halkın ihtiyaçları doğrultusunda, öncelikli insani yaşam malzemeleri içeren yardım desteğimizi Kızılay aracılığıyla yola çıkardık. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Ukrayna'daki iştirakimiz lifecell ile birlikte savaşın başladığı andan itibaren faaliyetlerimizi devam ettiriyor, kesintisiz iletişim için çalışıyoruz. İletişim network altyapımızın ve operasyonlarımızın sürekliliği için ilave tedbirler alıyor, çatışma bölgelerinde ve civarında iletişimin kopmaması için aksiyonlarımızı güçlendiriyoruz. Ayrıca nüfus hareketleri nedeniyle yoğunlaşan noktalarda iletişim için gerekli ağ kapasitesini sağlamaya özen gösteriyoruz. Tüm lifecell çalışanlarına gayret ve emekleri için teşekkür ediyor, barış ve huzur dolu günlerin geri gelmesini diliyoruz."

"İnsani yardım malzemelerini mümkün olan en kısa zamanda, en çok ihtiyacı olan kişilere ulaştıracağız"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık ise Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların başlamasının hemen ardından Kızılay olarak insani yardım çalışmalarını başlattıklarını hatırlatarak, "Ukrayna Kızılhaçı'nın bize bildirdiği ihtiyaç listelerini acil olarak bölgeye ulaştıran ilk insani yardım örgütü olduk. Bugüne kadar yüzbinlerce ihtiyaç sahibine ülkemizin iyilik elini de bu vesileyle ulaştırdık. Bu süreçte gördük ki Türkiye'deki şirketlerimiz sadece daha fazla gelir elde etmek amacıyla çalışmıyor, ne mutlu ki onlar da bizim gibi dünyanın dertleriyle dertleniyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Başta Turkcell olmak üzere onlarca şirketten, yürüttükleri bu çalışmalara anında destek geldiğini belirten Kınık, Turkcell'in Ukrayna'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kendilerine emanet ettiği insani yardım malzemelerini mümkün olan en kısa zamanda, en çok ihtiyacı olan kişilere ulaştıracaklarını bildirdi.

Kınık, Kızılay'a ve ihtiyaç sahiplerine destekleri için Turkcell ailesine teşekkürlerini iletti.