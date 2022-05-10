Turkcell ile Bedensel Engelliler Spor Federasyonu arasındaki iş birliği yenilendi

Turkcell ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) arasındaki iş birliği yenilendi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in İstanbul Küçükyalı'daki merkezinde gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, milli yüzücüler Emine Avcı ile Sümeyye Boyacı, futbolcu Serkan Dereli, tenisçi Fatih Karataş ve okçu Öznur Cüre katıldı.

Başkan Ergezen, törende yaptığı açıklamada, Turkcell'in desteğinin kendilerini her adımda daha da motive ettiğini belirtti.

Bu destekler sayesinde daha da güçlendiklerini vurgulayan Ergezen, "Daha ileri gitmek için de daha büyük gayret gösteriyoruz. Bizim için desteklerin en kıymetlisi emeğimizin, gayretimizin, tüm hayata tutunma azmimizin ne kadar kıymetli olduğunun fark edilmesidir. Bunu fark edenlerin başında da Turkcell geliyor. Bize verdikleri desteğin yanı sıra bizi hiç yalnız hissettirmedikleri için Turkcell'e çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Özbayraktar: "Bu iş birliğini yıllardır devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz"

Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar da Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun ilk ve tek ana sponsoru olduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu özel ve güzel iş birliğini yıllardır devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu imza töreninde aramızda olan, kendi branşlarında şampiyon sporcular, evlerinden çıkmakta sıkıntı yaşayan engelli vatandaşlarımız için birer rol model konumundalar. Sporcularımız, neler başarabileceklerini tüm dünyaya gösterdiler. Onlar bizlere liderlik yapıyor. Biz de Turkcell olarak onlara ne kadar destek olabilirsek, tüm engelli vatandaşlarımıza da o kadar destek olacağımıza inanıyoruz. Bundan sonra da sporla ve sosyal sorumluluk projelerimizle engelli vatandaşlarımız için farkındalık oluşturmaya ve hep birlikte başarılara imza atmaya devam edeceğiz."