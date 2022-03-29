Turkcell, AFAD Acil mobil uygulamasının altyapısını üstlendi

Turkcell, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığı tarafından kullanıma sunulan ' Afad Acil' mobil uygulamasının altyapı hizmetini üstlendi. Gebze Veri Merkezi üzerinden Afad'a özel bulut altyapısı oluşturarak hizmet veren Turkcell, proje kapsamında kuruma ayrıca eğitim ve danışmanlık desteği de sağlıyor.

Turkcell, AFAD Başkanlığınca hayata geçirilen ve vatandaşların afet anında yardım ekiplerine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlayan 'AFAD Acil' mobil uygulamasının altyapı hizmetini üstlendi. AFAD Acil uygulaması için gerekli olan sunucu, veri depolama ve santral hizmetleri, Turkcell Gebze Veri Merkezi üzerinden AFAD'a özel tahsis edilen bulut altyapısı oluşturularak sunulmaya başlandı. Proje kapsamında AFAD'ın talep ettiği eğitim ve danışmanlık hizmeti de Turkcell tarafından sağlanacak.

DOĞAL AFETLERE KARŞI YÜKSEK GÜVENLİKLİ KORUMA

AFAD Acil uygulamasının Turkcell'in güçlü şebeke altyapısı üzerinden hizmet sunmasıyla ilgili açıklamalar yapan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en büyük veri işletmecisi olarak, ülkemiz için stratejik konumdaki kurumların veri güvenliği ihtiyaçlarını karşılayarak milli servetimiz olan veriyi küresel risk ve tehditlere karşı koruyoruz. Bugüne kadar yeni nesil veri merkezlerine yaptığımız yatırımın 2,5 milyar TL'yi aşması da bunu net bir biçimde ortaya koyuyor. Bu anlayıştan hareketle, halihazırda 40 ilimizdeki 112 Acil Çağrı Merkezi, Gebze Veri Merkezimiz üzerinden hizmet alıyor."

AFAD ACİL MOBİL UYGULAMASI 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİNİN ALTYAPISIYLA UYUMLU BİÇİMDE ÇALIŞACAK

Turkcell, AFAD ile sağlık, polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik ve orman teşkilatı gibi acil durum aramaları için kullanılan 112 Acil Çağrı Merkezlerine de bulut veri hizmeti sağlıyor. Bu kapsamda yaklaşık 40 ilde bulunan çağrı merkezleri de Turkcell Gebze Veri Merkezi üzerinden hizmet alıyor.

AFAD ACİL MOBİL UYGULAMASI HAKKINDA

Afet ve acil durumların etkilerini azaltabilmek, vatandaşlarda afet öncesi farkındalık oluşturabilmek ve afet olaylarına karşı hızlı aksiyon alabilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen AFAD Acil uygulaması; afet ve acil durumlardan etkilenen kişilerin konum ve durum bilgilerinin ses ve mesaj yolu ile data hattı üzerinden alınarak 112 Acil Çağrı Merkezlerine aktarılması, durumun değerlendirilerek saha ekiplerine bildirilmesi ve uygulama üzerinden kişilere ulaşılmasını sağlıyor. Kişilerin afet durumlarında gidebileceği en yakın toplanma alanı, uygulamadaki haritada gösterilerek bu noktalara yol tarifi sayesinde ulaşılabiliyor. Uygulama, Apple Store ve Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel