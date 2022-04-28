Turkcell'de abonelik işlemleri kimlik kartlarındaki PIN koduyla yapılabilecek

Turkcell & DDTECH iş birliğiyle gerçekleştirilen projeyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı içerisinde kişiye özel bulunan sertifikalarla belge imzalanabilecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni regülasyonlara ve yeni nesil teknolojilere uygun, mağazalarda güvenli ve hızlı belge imzalama projesini hayata geçirdi. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı içerisinde kişiye özel bulunan sertifikalarla belge imzalama yöntemini Türkiye'de ilk defa sunacak operatör olan Turkcell, bu yenilikle müşterilerine şubelerinde yapacakları abonelik işlemlerini daha güvenli ve çok hızlı bir şekilde tamamlama imkanı sağlıyor. Yenilik, Türkiye'de bulunan Turkcell İletişim Merkezlerinin tamamında kullanılacak.

Mağazada PIN koduyla abonelik işlemi

Turkcell'in, DDTECH I DX Starts Here ile hayata geçirdiği projeyle Turkcell müşterileri, mağazalardan yapacağı abonelik işlemlerinde belge onaylarını imza atmadan, e-Devlet'ten öğrenebilecekleri T.C. kimlik kartlarının PIN kodunu tuşlayarak yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, hayata geçirdikleri yenilikçi çözümlerle müşterilere ilkleri sunmaya hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "BTK'nın elektronik ortamda yapılan abonelik sözleşmelerine yönelik yeni düzenlemesinde yer alan yöntemlerden biri de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile kimlik doğrulama yöntemi. Dijitalleşme hedeflerimiz kapsamında biz de bu yöntemi sistemimize dahil etmek istedik ve yeni regülasyonlara uygun, güvenli ve hızlı imzalama yöntemi olan bu projeyi Türkiye'de ilk kez hayata geçirdik. Projenin yapısı ve kullanılan teknoloji itibarıyla da Türkiye'de yine bir ilke imza atıyoruz. Mağazalarımızdaki dijital odaklı uygulamalarımızla kağıt israfı ve zaman kaybının önüne geçiyor, kaynakları verimli kullanarak dijitalleşme hedeflerimiz açısından da fayda sağlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de müşterilerimize çevreci, güvenli, dijital ve sürdürülebilir çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BTK Regülasyonlarına tam uygun ve güvenli imzalama yöntemini ilk kez Turkcell ile birlikte hayata geçirdiklerini aktaran DDTECH Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Durmuş ise, "DDTECH olarak kurulduğumuz günden bu yana firmaların dijital dönüşüm ihtiyaçlarına, yenilikçi teknolojiler ile çözümler geliştiriyoruz. T.C. Kimlik Kartı içerisinde bulunan sertifikayla imzalama yöntemini Turkcell ile birlikte Türkiye'de ilk kez gerçekleştirmekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz." açıklamasında bulundu.