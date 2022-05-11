Turkcell'in 'engelsiz mağaza' konsepti hayata geçti

Turkcell, Engelliler Haftası kapsamında 81 ilde 103 "engelsiz mağaza" konseptini hayata geçirdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, teknolojinin fırsat eşitleyici gücünden yararlanarak engelli bireylerin sosyal hayata eşit ve bağımsız katılımlarına destek olmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Turkcell tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla 81 ilde toplam 103 mağazada "engelsiz mağaza" projesi başlatıldı.

Bünyesindeki yeni nesil mağazaları engelli müşterilere özel olarak kurgulayan Turkcell, böylece teknolojik çözümlerini engelsiz mağazalarında da sergileyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, kapsayıcı Turkcell çözümlerini tüm satış kanallarında müşterilerle buluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Turkcell olarak her noktada nitelikli hizmet verirken, mağazalarımıza yaptığımız tüm yatırımlarda, yenilikçi ürün ve servislerimize erişimde kimseyi geride bırakmıyoruz. Telekomünikasyon sektöründeki öncü rolümüzü, toplumun her kesimine hitap eden ve sosyal bariyerleri ortadan kaldıran projelerimizle daha da güçlendiriyoruz. Hem kapsayıcı hem de erişilebilir satış stratejilerimizin bir sonucu olan ve Aralık 2020'de İcra Kurulu onayıyla GSMA Erişilebilirlik Prensipleri'nin arasına eklenen engelsiz mağaza projemizle engelli bireylerin de Turkcell deneyimini rahatça yaşayabileceği bir konsept oluşturduk. İçerik konusunda zengin ve ülke geneline yayılmış 'teknoloji mağazası' anlayışımız sayesinde engellilerin yaşam alanlarını kapsayıcı desteğimizi sürdürüyoruz ve bu yönde çalışmalarımız devam edecek."

"Yeni nesil mağazalar engelli bireylere özel yeniden kurgulandı"

Turkcell'in kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve erişilebilirlik uygulamalarının yanı sıra toplumun tüm kesimlerini gözettiklerini vurgulayan Özdal, halihazırda faaliyet gösteren yeni nesil mağazaları engelli bireylere yönelik yeniden kurguladıklarını, bu kapsamda 81 ilde belirlenen 103 engelsiz mağazada engellileri tam donanımlı erişilebilir çözümlerle buluşturduklarını bildirdi.

Özdal, "Bu vesileyle 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda erişilebilirliğe dair önemli bir adım atmış olmanın mutluluğunu yaşıyor, tüm engelli müşterilerimizi engelsiz mağazalarımızdaki son teknoloji ürünleri ve dijital servis uygulamalarımızı deneyimlemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Engelsiz mağazalarda müşterileri birçok yenilik bekliyor

Verilen bilgiye göre, Turkcell'in engelsiz mağazalarında vitrinde "engelsiz mağaza ikonu" yer alıyor. Mağazalarda görme engelliler için hissedilebilir zemin ve Braille etiketleme bulunurken, Hayal Ortağım uygulaması üzerinden de kapalı alanlarda navigasyon teknolojisi kullanılıyor.

Aynı zamanda işitme engellilere özel işaret diliyle hizmet verilirken, yine işitme engellilere görüntülü çağrı merkezi, çalışanların tabletinden hızlıca bağlanarak destek verebiliyor.

Bedensel engelliler için de çeşitli çözümler barındıran engelsiz mağazalarda, akülü tekerlekli sandalye şarj noktası, kasa ve akıllı destek ünitelerinin bedensel engellilerin ergonomisine uygun şekilde alçak olması ön plana çıkan çözümler arasında yer alıyor.

Engelsiz mağazalarda çeşitli sosyal destek kampanyaları da yürütülüyor. Bu kapsamda şehit yakınları, gazi ve engelli müşterilerin tarifelerden yüzde 25 indirimli yararlanabileceğini anlatan videolar mağaza içerisindeki ekranlarda detaylandırılıyor.