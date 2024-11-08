Türkçe Yeterlik Sınavı Uluslararası Geçerlilik Kazandı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Abdurrahman Aliy, 2013'ten beri uygulanan Türkçe Yeterlik Sınavı'nın (TYS) Avrupa Dil Sınavı Geliştiricileri Birliği (ALTE) tarafından verilen Q-Mark onayını alarak uluslararası alanda geçerliliğe sahip olmasının büyük bir başarı olduğunu belirtti.

Aliy, Enstitünün ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen ALTE 61. Konferansı kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

YEE olarak bu etkinliğe ev sahipliği yapmanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Aliy, "ALTE, uluslararası standartlarda dil testleri yapan kurumları bir araya getiren bir çatı kuruluş. Biz de bunun bir üyesi olarak bu sene ALTE'yi Türkiye'ye getirme başarısını elde ettik." ifadelerini kullandı.

Aliy, 2013'ten bu yana uygulanan TYS'nin uluslararası kabul görmesinin önemini vurgulayarak, "Türkçe Yeterlilik Sınavı uluslararası bir sınav hüviyetini kazandı. TYS, Türkiye'de ilk ve tek uluslararası yeterliliği olan sınavdır." dedi.

Bu başarıda üniversitelerin Türkçe öğretim merkezleri ve yabancı dil eğitim merkezlerinin payının büyük olduğunu dile getiren Aliy, "Bu, Türkiye içindeki bir başarıydı. Bizim bu başarımızla birlikte uluslararası bir sınav yeterlilik etiketine sahip olarak çok büyük bir deneyim de elde ettik ve bu deneyimi paydaşlarımızla paylaşmaya başlıyoruz." diye konuştu.

"Bu, iyi Türkçe öğrettiğimizi gösteren bir başarı"

Aliy, TYS'nin ALTE tarafından verilen Q-Mark onayını aldığını ve bunun sınavın uluslararası alanda geçerliliğini kanıtladığını söyledi.

ALTE'nin Q-Mark onayına sahip olmasının önemine dikkati çeken Aliy, "ALTE bu üst çatı kuruluşu olduğu için bizim gerçekten iyi Türkçe öğrettiğimizi ve öğrettiğimiz Türkçe'yi farklı açılardan ve adil bir biçimde, kapsamlı bir biçimde test edebildiğimizi de gösteren bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu işbirliğinin, Türkçe'yi yalnızca dil olarak değil, Türk kültürünü aktaran bir araç olarak da dünyaya tanıtma çabalarında önemli rol oynayacağını ifade eden Aliy, şunları kaydetti:

"Biz sadece Türk dilini öğretmiyoruz. Çünkü dil felsefi olarak da kültürün en üst çatısıdır. Kültürün kendisini ifade edebildiği belki de tek ortamdır. Dil sadece sözcüklerden ibaret değil; kültürü, yaşam biçimini, hatta mimari ve sanat gibi insani ifade biçimlerini de içerir. Bu yüzden biz Türk kültürünü de öğretiyoruz."

"Birçok ülke 'Bu başarıyı nasıl elde ettiniz' diye soruyor"

YEE Başkanı Aliy, "Birçok ülke şu anda bizimle irtibata geçiyor ve 'Siz bu başarıyı nasıl elde ettiniz ve bize yardımcı olabilir misiniz' diye soruyor. Dolayısıyla Türkçe'ye ve Enstitümüze olan ilgi de bu şekilde artıyor. Bu başarımız bizi uluslararası ve dil birlikleri arenasında görünür kıldı." ifadelerini kullandı.

Bu başarıyla birlikte Türkiye'nin dil eğitimi ve sınavlar konusunda uluslararası işbirliği taleplerinin de arttığını vurgulayan Aliy, YEE'nin Türkçe'yi dünya genelinde daha fazla tanıtmak ve yaygınlaştırmak için çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.