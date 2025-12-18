Haberler

MEB "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" başvuru kılavuzunu yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, 'Öğrencilerin Söz Varlığı' temalı Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı için başvuru kılavuzunu yayımladı. Konferans, 13-15 Mayıs 2026'da gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca "Öğrencilerin Söz Varlığı" temasıyla düzenlenecek "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" için başvuru kılavuzu yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 13-15 Mayıs 2026'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onursal başkanlığında gerçekleştirilecek konferansta, "Öğrencilerin Söz Varlığı" temasıyla dilin gelişimi ve düşünceyle kurduğu bağın merkeze alınması hedefleniyor.

Türkçe ve dil eğitimine dair iyi uygulamaları görünür kılmak, öğretmenlerin, akademisyenlerin ve alan uzmanlarının birikimlerini paylaşabilecekleri bir zemin oluşturmak üzere her yıl farklı temayla sürdürülen projeyle, öğrencilerin yaş ve düzeylerine uygun şekilde dil, düşünme ve ifade etme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bilimsel, teknolojik ve eğitimsel bileşenleri bir araya getiren konferansta, "Erken Çocukluk Döneminde Söz Varlığı Gelişimi", "Aile ve Çevrenin Söz Varlığına Katkısı", "Okuma Kültürü ve Söz Varlığı", "Özel Gereksinimli Öğrencilerde Söz Varlığı Gelişimi", "Medya ve Popüler Kültürün Söz Varlığına Etkisi", "Söz Varlığı ve Eleştirel Düşünme İlişkisi" başta olmak üzere çeşitli başlıklar ele alınacak.

Konferansa, Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan öğretmenler, yöneticiler ve akademisyenler, sahada yaptıkları iyi uygulamalarla katılım sağlayabilecek.

Başvurular, 6-13 Mart 2026'da "dilegitimindeiyiuygulamalar.meb.gov.tr" adresinden yapılabilecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından en iyi uygulamalar seçilecek.

Sunulan çalışmalar, konferansın ardından bildiri kitabı haline getirilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde

Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı

Ünlü şarkıcıya klip çekimi sırasında at çarptı
Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası

Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası
Yeşilçam'ın ünlü ismi Engin Çağlar'ın vefatıyla ilgili davada yeni gelişme

Yeşilçam'ın ünlü isminin vefatıyla ilgili davada yeni gelişme
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
Ferdi Kadıoğlu Brighton'da ayın oyuncusu seçildi

Bütün ülke Ferdi'yi konuşuyor
Fenomen Melis Deniz intihar mı etti? Beklenen açıklama geldi

Ünlü fenomen intihar mı etti? Beklenen açıklama geldi
title