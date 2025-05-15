Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı Düzenlenecek

Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı Düzenlenecek
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MEB, Türkçe ve dil eğitiminin değerler edinimi perspektifiyle ele alınacağı 'Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı'nı 20-22 Mayıs'ta Türk Dil Kurumu'nda gerçekleştirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkçe ve dil eğitiminin, değerler edinimi perspektifiyle ele alınacağı "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Dil Kurumu işbirliğiyle ve "Milli Kültür ve Değerler Edinimi Eylem Araştırması" temasıyla gerçekleştirilecek konferans, 20-22 Mayıs'ta Türk Dil Kurumunun yeni yerleşkesinde yapılacak.

Onursal başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı konferansta, Türkçe ve dil eğitimi değerler edinimi perspektifiyle ele alınacak.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek konferansla, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve akademisyenler bir araya getirilecek.

Teorik ve pratik bilgiler ışığında nitelikli bir paylaşım ortamı oluşturulacak konferansta, milli kültür ve değerlerin eğitim yoluyla aktarımında etkili uygulamaları belirlemek amaçlanıyor.

Bildiri metinleri kitaplaştırılacak

Konferansta yurt içi ve yurt dışında dil eğitimi alanında çalışmalar yapan kurumlar, Bakanlığın ilgili birimleri, akademisyenler ve öğretmenler dil eğitiminde iyi uygulama örneklerine ilişkin sunum yapacak.

Sözlü sunumların yanı sıra paneller, öğrenci poster sunumları ve etkileşimli atölye çalışmalarının da yer alacağı konferansın sonrasında, bildiri metinleri kitaplaştırılarak kalıcı bir akademik kaynak haline getirilecek.

Panel sunumları "Köklerden Geleceğe", "Dil Ekseninde Kültür ve Gönül Coğrafyamız" ve "Milli Kültür ve Değerler Edinimi" başlıkları altında gerçekleştirilecek.

Konferansta ayrıca, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çeşitli ortaöğretim kurumlarından öğrenciler, hazırladıkları poster sunumlarıyla kültür, değerler ve dil üzerine gerçekleştirdikleri projeleri paylaşma imkanı bulacak.

Etkinliklere ilişkin detaylara, "dilegitimindeiyiuygulamalar.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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