Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı, 22-24 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) açıklamasına göre, konferansta yurt içi ve dışında dil eğitimi alanında çalışmalar yapan kurumların, MEB'in ilgili birimlerinin, akademisyenler ve öğretmenlerin dil eğitiminde iyi uygulama örneklerinin sunumu gerçekleştirilecek.

Konferans sayesinde öğretmenlerin daha etkin şekilde öğretebildiği, değerlendirebildiği ve öğrencilerle daha etkili bir iletişim kurabildiği yöntemleri paylaşması sağlanacak.

Böylece dil öğrenimi sürecinin zenginleştirilmesi, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenen ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi (YADEG) Projesi çerçevesinde, Türkçe ve dil eğitiminde çağı yakalayan, teknolojik gelişmelerden faydalanan, yeni fikirler üreten öğretmenler ve akademisyenlerin çalışmalarının duyurulması ve eğitim sistemindeki iyi örneklerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Konferans bünyesindeki bildirilerin ve poster sunumların özet kitabı ile konferans sonrasında bildiriler kitabı yayımlanacak.