Üye Girişi
Haberler
Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
Kendisi için bakın hangi ünvanı kullandı
Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
"Yakında başlıyoruz, bizi kırmızı çizgiye itiyorlar"
SP'li Kaya'nın 'Çözüm süreci' göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
"Çözüm süreci" göndermesine Önder'in yanıtı bomba

Türkçe Kolay Dil Projesi Çalıştayı Düzenlendi

Türkçe Kolay Dil Projesi Çalıştayı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBİTAK tarafından başlatılan 'Türkçe Kolay Dilin Kurumsal Çerçevesi' projesi kapsamında düzenlenen çalıştayda, kolay dilin kapsayıcılığını artırmak ve iletişimi daha anlaşılır kılmak için geliştirilecek yöntemler ele alındı. Çalıştayda, çeşitli kesimlere hitap eden dilsel bariyerlerin azaltılmasına yönelik hedefler belirlendi.

"Türkçe Kolay Dilin Kurumsal Çerçevesi" başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında "Kolay Dil Çalıştayı" düzenlendi.

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'ndeki çalıştayda konuşan TÜBİTAK Proje Yöneticisi Doç. Dr. Sine Demirkıvıran, söz konusu projeyle dilin kapsayıcılığını artıracak, iletişimi anlaşılır ve herkes için erişilebilir kılacak yöntemlere odaklandıkları söyledi.

Projenin gelecek yılın mayıs ayında tamamlanacağını dile getiren Demirkıvıran, "Her yaş grubundan zihinsel engeli veya öğrenme güçlüğü olan bireylere yönelik günlük hayatta dili daha anlaşılır kılacak, bilimsel temelli ve kapsamlı bir girişimin eksikliği dikkati çekiyor. İşte tam da bu noktada projemiz, kolay dilin ülkemizde uygulanması ve geliştirilmesine öncülük edecek ilk kapsamlı bilimsel adım niteliği taşıyor." dedi.

Demirkıvıran, kolay dilin işitme engelliler, sağırlar, okuma güçlüğü yaşayanlar, eğitim düzeyi kısıtlı bireyler, yaşlılar ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler gibi çeşitli kesime hitap edip, dilsel bariyerleri en aza indirmeyi amaçladığını kaydetti.

İlk etapta Türkçenin kendine özgü dil yapısı ve ifade özelliklerini dikkate alarak ulusal ilkeler geliştirmek istediklerine dikkati çeken Demirkıvıran, "İlk aşamada, Türkçeye uygun ilkeler ve anlaşılabilirlik kriterleri geliştirmeye odaklandık. Proje sürecinde Almanya'yı 'iyi uygulama örneği' olarak ele aldık. Çünkü Almanya, kolay dil uygulamalarında ve bilimsel araştırmalarda dünyada öncü bir konuma sahip. Ancak onların deneyimlerini incelerken hatalı veya eksik uygulamaları da değerlendiriyor ve aynı sorunları yaşamamak için bu deneyimleri ciddiye alıyoruz." diye konuştu.

"Türk Dünyası Ortak Alfabesi'nin hayata geçirilmesini bekliyoruz"

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkan Yardımcısı Harun Şahin, Türk dilinin geniş bir coğrafyada konuşulduğunu ve bilim dili olarak araştırıldığını belirtti.

Son yıllarda Türkçe adına çok önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Şahin, "Bunlardan biri de 34 harfli Ortak Türk Alfabesi'nin kabul edilmesi. Bununla alakalı son 3 yılda yoğun diplomatik çalışma ve devletler düzeyinde destekle bu başarıldı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türk cumhuriyetlerinin devlet başkanlarına, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Türk Dünyası Ortak Alfabesi'nin hayata geçirilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Terminoloji Komisyonu kurduklarını belirten Şahin, Büyük Türkçe Dil Modeli'nin geliştirmemiz gerektiğini söyledi.

Şahin, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ocak ayında başlayacak TDK'da derlem çalışmasında ilk etapta 5 milyar kelimelik ve Türkçenin söz varlığını yansıtacak çalışmanın yapılacağını bildirdi.

"Toplumun genel faydasına da hizmet edecek"

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, kolay dil metinlerinin iletişim engellerini tamamen ortadan kaldırmasa da bunları en aza indirgemeleri açısından çok işlevsel olduğunu anlattı.

Kolay dilin ana hedefinin iletişim olanaklarının anlaşılabilirliğini ve algılanabilirliğini artırmanın yanı sıra hedef kitleyi topluma kazandırma olarak açıklayan Kurt, "Türkçe Kolay Dil çalışmalarının son derece geniş alana verimli katkı sunuyor olması en kritik noktalarından birini oluşturuyor. Eğitim bilimleri, sosyal hizmetler, psikoloji, bilişim teknolojileri, halkla ilişkiler gibi alanların katkısıyla 'Türkçe Kolay Dil Araştırmaları' daha geniş bir perspektifte ele alınabilecek ve uygulamaların önünü açabilecektir." ifadelerini kullandı.

Oturumlar

Başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Fatih Aysan'ın yaptığı 1. oturumda TÜBİTAK Proje Yöneticisi Demirkıvıran "Kolay Dilin Temelleri" başlıklı sunum yaptı.

Dr. Öğr. Üyesi Fayıka Göktepe, "Dil İçi Çeviri Olarak Türkçe Kolay Dil" başlıklı sunumunda, yabancı kelimelerin mümkün mertebe kullanılmaması gerektiğine değindi.

Prof. Dr. Ümran Ay'ın başkanlığındaki ikinci oturumda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, "Milli Eğitim Bakanlığının Özel İlgi Gerektiren Bireylere Yönelik Topluma Etkin Katılım ve Sosyal Duygusal Gelişim Becerilerini destekleme Çalışmaları" başlıklı sunumu yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erişilebilirlik Daire Başkanı Deniz Çağlayan Gümüş, "Erişilebilirlik ve Kolay Dil" başlıklı sunumda, sembollerle anlatımların yer almasının iletişimde erişilebilirlik açısından önemli olduğunu ifade etti.

Zonguldak Halk Kütüphane Müdürü Belgüzar Gürer Aksoy da "Herkes İçin Kitap Uygulaması" başlıklı sunum yaptı.

Prof. Dr. Sueda Özbent'in başkanlık ettiği 3. oturumda, Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen, Prof. Dr. Christiane Maab, Prof. Dr. Bettina Bock ile Almanca Kolay Dil Çevirmeni Inga Schiffler çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirdi.

Oturumların ardından katılımcılara sertifika takdim edildi.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
img

Adım adım Putin'e nasıl sığındığını anlattı
img

İşte Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
img

Kendisi için bakın hangi ünvanı kullandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
Kredi kartlarında milyonları ilgilendiren iddiaya açıklama geldi
Canlı Anlatım! Adana'da ilk düdük çaldı
Adana'da ilk düdük çaldı
Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
Asgari ücret için kritik toplantı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (GALATASARAY TRABZONSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS TS maçı nereden izlenir? Yemekteyiz Bayram kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bayram Kurt kaç yaşında, nereli? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Kızıl Goncalar 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adana Demirspor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 31. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar CANLI izle! 16 Aralık 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 31. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 16-17 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! Adana ASKİ su kesintisi! 16-17 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.