Türkçe, Karadağ'da Yabancı Seçmeli Dil Olarak Müfredata Dahil Edildi

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Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen 'Tercihim Türkçe' Projesi sonucunda Türkçe, Karadağ'daki devlet okullarında yabancı seçmeli dil olarak müfredata girdi. 40 bin ilköğretim ve 20 bin meslek lisesi öğrencisi Türkçe öğrenme fırsatı bulacak.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yürüttüğü "Tercihim Türkçe" Projesi kapsamında Karadağ'da Türkçe, yabancı seçmeli dil olarak müfredata girdi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamada, Türkçenin Karadağ Eğitim Bakanlığınca devlet okullarında yabancı seçmeli dil olarak müfredata dahil edildiği belirtilerek, ülkedeki 40 bin ilköğretim ve 20 bin meslek lisesi öğrencisinin Türkçe öğrenme imkanı bulabileceği vurgulandı.

Karadağ'da İtalyanca, Almanca, Rusça, Fransızca ve İspanyolca gibi dillerin yabancı seçmeli ders olarak okutulduğuna işaret edilen açıklamada, Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkiye'de okuma şansı da bulabileceği bildirildi.

Açıklamada, Türkçenin seçmeli ders olarak bazı okullarda okutulduğu belirtilerek, yeni kararla Türkçenin Karadağ Eğitim Bakanlığının resmi müfredatına dahil edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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