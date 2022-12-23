Türkçe-Çince Mektup Yazma Yarışmasının Sonuçları Açıklandı

Türk-Çin Kültür Derneği'nin düzenlediği Türkçe- Çince mektup yazma yarışmasının sonuçları Çarşama günü İstanbul'da açıklandı.

"İpek Yolu Mektupları" adıyla düzenlenen yarışmaya Çin ve Türkiye'den, karşılıklı ülke dilleri üzerine eğitim gören öğrenciler öğrendikleri dilde yazdıkları mektuplarla katıldı.

Yarışmanın sonucunun açıklandığı çevrimiçi kapanış töreninde konuşan Türk-Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı, "Bu yarışmayı, İpek Yolu bilincini artırmak ve Türk ve Çinli öğrenciler arasında kalıcı dostluk yaratmak amacıyla düzenledik" dedi.

Yarışmada ödül alan mektuplardan biri, Türk ve Çin seramik sanatları arasındaki bağ hakkındaydı. Mektup, Türkiye'nin ünlü seramik sanatının 15. yüzyılda Çin porselenlerinin Osmanlı Sarayına girişinin ardından doğuşuna da değiniyordu.

SES 1 ( Çince ): WU JİAN, Çin İstanbul Başkonsolos vekili

"Türk üniversite öğrencilerinin Çince öğrenme ve Çin'i ve kültürünü anlama arzuları beni çok etkiledi ve Türk kültürünü öğrenmek isteyen Çinli öğrencilerin heveslerini hissettim."

Wu, iki ülke arasında büyüyen entelektüel değişim ve derinleşen anlayış ve dostluğun Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin gelişmesine katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)