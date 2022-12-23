Türkçe-Çince Mektup Yazma Yarışması İstanbul'da Sona Erdi

İSTANBUL, 22 Aralık (Xinhua) -- İstanbul'da düzenlenen Türkçe- Çince mektup yazma yarışması Çarşamba günü sona erdi.

Türk-Çin Kültür Derneği tarafından düzenlenen "İpek Yolu Mektupları" isimli yarışmada, dil eğitimi alan Çin ve Türkiye'den öğrencilerden birbirlerinin dillerinde mektup yazmaları istendi.

Türk-Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı yarışmanın tamamlanması sonrası düzenlenen çevrimiçi törende yaptığı konuşmada, "Yarışmayı İpek Yolu hakkında farkındalığı artırmak, ayrıca Türk ve Çinli öğrenciler arasında kalıcı dostluklar yaratmak amacıyla düzenledik" dedi.

Ödül alan mektuplardan birinde, 15. yüzyılda Çin porseleninin Osmanlı sarayına girmesinden sonra Türkiye'de ünlü seramik sanatının doğuşu da dahil olmak üzere Türk ve Çin seramik sanatı arasındaki bağlantıdan bahsediliyor.

Çin'in İstanbul Başkonsolos Vekili Wu Jian törende yaptığı konuşmada, "Türk üniversite öğrencilerinin Çince öğrenme ile Çin ve kültürünü anlama arzularından etkilendim. Çin-Türk kültür etkileşimini derinleştirmek isteyen Çinli üniversite öğrencilerinin heveslerini de hissettim" dedi. Wu, iki ülke arasındaki entelektüel alışveriş, derin anlayış ve dostluğun Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin gelişimine katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.