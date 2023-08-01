Türkbükü Mahallesi'nde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Türkbükü Mahallesi'nde çıkan makilik yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Türkbükü Mahallesi'nde çıkan makilik yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel