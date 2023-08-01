Türkbükü Mahallesi'nde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Türkbükü Mahallesi'nde çıkan makilik yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.