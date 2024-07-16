TÜRKAV üyeleri Ilgaz Dağı'nda bayrak etkinliği düzenledi

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ilgaz Dağı'nda "Bayrak etkinliği" düzenlendi.

TÜRKAV Kastamonu Şubesi üyeleri, büyük bölümünde yürüyerek, bir kısmında da araçlarla giderek 2 bin 587 metre yükseklikteki zirve noktası olan Büyük Hacet Tepesi'ne ulaştı. Üyeler, hava şartları dolayısıyla yıpranan zirvedeki Türk bayrağını değiştirdi.

Vakfın Kastamonu Şube Başkanı Kamil Çonkor, gazetecilere yaptığı açıklamada 20 kişiyle zirveye tırmandıklarını söyledi.

Zorlu bir yolculuk olduğunu ifade eden Çonkor, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında uzun bir yolculuk sonucu zirveye ulaşabildik. Son zamanlardaki yoğun yağışlar sebebiyle yollar bozulduğu için yolculuğumuzun bir kısmını yürüyerek gerçekleştirdik. Zirveye çıktığımızda yanımızda getirdiğimiz büyük Türk bayrağını zirvede bulunan direğe astık. Şiddetli rüzgar sebebiyle arkadaşlarımızla yoğun bir mücadele verdik.

TÜRKAV Kastamonu ailesi olarak milli ve manevi konularda hassas olmaya devam edeceğiz. Bu zor koşullarda bugün bizimle olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Çonkor, birkaç yıldır yaptıkları bu etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini sözlerine ekledi.