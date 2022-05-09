Türkan Şoray açıkhava nikah alanı yeni yerinde

Yaklaşık 1000 metrekare alandaki yeni yer, 310 kişiyi ağırlayabilecek kapasitede. 120 metrekarelik sahnenin bulunduğu alanda, çevreye gürültü gitmemesi için gerekli önlemler alınıyor. Özellikle müzisyenlerin bulunduğu sahne bölümünde ses yalıtımına dikkat edilecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, alanda gerçekleştirilen bahçe ve sahne düzenlemesi gibi çalışmaları yerinde inceledi. İşçilere kolaylık dileyen Başkan Selvitopu, "Modern peyzajı ve kullanım alanlarıyla bu bölümün, vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlayacağını düşünüyoruz. Gürültüyü önleyecek şekilde altyapı oluşturuldu" dedi.

Açıkhava nikah bölümünün gelecek günlerde kullanıma açılacağını vurgulayan Başkan Selvitopu, alanda boya, ses yalıtım sistemleri kurulumu, ses ve ışık düzenlemeleri gibi çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi.

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