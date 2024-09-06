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Türk Yüzücü Sevilay Öztürk Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı

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Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, kadınlar S5 50 metre kelebek finalinde 43.70'lik derecesiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya elde etti. Türkiye ise 21. madalyasını kazanarak genel klasmanda 25. sırada yer aldı.

(ANKARA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar yüzme S5 50 metre kelebekte bronz madalya kazandı.

Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, kadınlar S5 50 metre kelebek finalinde 43.70'lik derecesiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya elde etti.

Öztürk, Tokyo 2020'den sonra bir Paralimpik bronzu daha kazandı. Aynı finale katılan milli para yüzücü Sümeyye Boyacı ise 49.67'lik dereceyle Paralimpik Oyunlar 7'ncisi oldu.

Sevilay Öztürk'ün bronzuyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki 21'inci madalyasını kazanan Türkiye, genel klasmanda 3 altın, 10 gümüş, 8 bronz ile 25'inci sırada yer alıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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