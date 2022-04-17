Türk yıldızlarının Ağrı semalarındaki gösteri uçuşu nefesleri kesti - Haberler

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Türk yıldızlarının Ağrı semalarındaki gösteri uçuşu nefesleri kesti

AA - Güncel
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Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları'nın kentin semalarında yaptığı gösteri havadan görüntülendi.

AĞRI (AA) - Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları'nın kentin semalarında yaptığı gösteri havadan görüntülendi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Semalarımızın parlayan yıldızları, Akrobasi Timimiz Türk Yıldızları tarafından Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinliklerinde gösteri uçuşu gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

15 Nisan günü gökyüzünde Türk yıldızlarının aksiyon dolu uçuşu nefesleri kesti.

Türk yıldızlarının Ağrı semalarındaki gösteri uçuşu nefesleri kesti

Türk yıldızlarının Ağrı semalarındaki gösteri uçuşu nefesleri kesti

Türk yıldızlarının Ağrı semalarındaki gösteri uçuşu nefesleri kesti

Türk yıldızlarının Ağrı semalarındaki gösteri uçuşu nefesleri kesti

AA / Güncel

Türk Yıldızları, Milli, Ağrı, Türk, Güncel, Haberler

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