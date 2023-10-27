Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile F-16 ve F-4E tipi jetler, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim Pazar günü İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirecekleri gösteri uçuşu öncesinde prova yaptı.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK İstanbul Boğazı'nda prova uçuşu yaptı

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile F-16 ve F-4E tipi jetler, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim Pazar günü İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirecekleri gösteri uçuşu öncesinde prova yaptı.

İstanbul Boğazı semalarındaki prova uçuşunda pilotlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi ile 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi.

Boğaz'a gelen vatandaşlar, jetlerin provasını ilgi ve heyecanla takip etti.

İzleyenlerin beğenisini toplayan uçuş, birçok kişi tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Basın mensupları ve fotoğraf sanatçıları da prova uçuşuna ilişkin çekim yaptı.