Türk Yıldızları Trabzon'da Gösteri Uçuşu Yapacak

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Yıldızları 10 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de Ayasofya ile Beşirli Mahallesi sahil hattında gösteri uçuşu yapacak.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

"Bu anlamlı günde, milletimizin göğsünü kabartan Türk Yıldızları'nın şehrimiz semalarında gerçekleştireceği muhteşem gösteri ile 7'den 70'e herkesin hafızasında yer alacak gurur dolu anlara tanıklık edeceğiz. Tüm hemşehrilerimi bu özel etkinliğe davet ediyorum. Gelin, hep birlikte bu gururu ve coşkuyu yaşayalım."