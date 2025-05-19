Türk Yıldızları Samsun Semalarında Ay-Yıldız Çizdi

Türk Yıldızları Samsun Semalarında Ay-Yıldız Çizdi
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Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşen hava gösterilerinde Türk Yıldızları, gökyüzüne ay-yıldız ve kalp çizdi. Vatandaşlar gösterilerde unutulmaz anlar yaşadı.

Türk Yıldızları Samsun semalarında ay-yıldız çizdi

SAMSUN - Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri yapan Türk Yıldızları, Samsun semalarında ay-yıldız çizdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında uçaklar hava gösterileri yaptı. Hava gösterilerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ekipleri Samsunlulara izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Gösteriler, SOLOTÜRK'ün yaptığı akrobatik manevralarla başladı. Yüksek hızda yapılan keskin dönüşler ve alçak uçuşlar izleyenlerin nefesini kesti. Ardından sahneye çıkan Türk Yıldızları, gösterilerine gökyüzüne ay-yıldız çizerek başladı. Bu anlarda izleyiciler duygusal anlar yaşarken, alkışlarla pilotlara destek verdi. Pilotlar da gökyüzünde kalp çizerek Türk milletine karşı olan duygularını ortaya koydu.

Senkronize manevralar, iniş-çıkış hareketleri ve gökyüzünde oluşturdukları görsel şölenle büyük beğeni toplayan Türk Yıldızları, 19 Mayıs coşkusunu doruğa taşıdı.

Gösterileri izlemek için sahilde toplanan binlerce vatandaş, unutulmaz anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kalabalık ve yoğun ilgi nedeniyle gösterilerin yapılacağı Doğu Park Alanına gelmekte zorluk çektiklerini belirten vatandaşlar, tüm zorluklara rağmen uçuşlardan aldıkları keyfin her şeye değdiğini söylediler. Öte yandan Türk Yıldızlar ve SOLOTÜRK öncesinde Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen hava gösterileri de nefes kesti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Güncel
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