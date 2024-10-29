Türk Yıldızları'nın İzmir'deki Gösterisi Büyüledi

TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyetin 101'inci yılı kutlamaları, Gündoğdu Meydanı'ndaki programla sürdü. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, alçak uçuş ve gerçekleştirdikleri hassas manevralarla heyecan yarattı. 7'den 70'e İzmirliler gösteri boyunca nefeslerini tuttu. Türk Yıldızları'nın yetenekli pilotları İzmir Körfezi'nin üzerine gökyüzüne kalp de çizdi.

Kadir ÖZEN- Seza Nur ALPDÜNDAR/ İZMİR,