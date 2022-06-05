Türk Yıldızları'nın gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHA'nın kamerasında - Haberler

Türk Yıldızları'nın gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHA'nın kamerasında Hava Kuvvetleri Komutanlığının Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrotimi Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST Azerbaycan'daki gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHA ile kaydedildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığının Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrotimi Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST Azerbaycan'daki gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHA ile kaydedildi. Türkiye'nin gökyüzündeki markası olarak bilinen Türk Yıldızları, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da gösteriler sunuyor. Gösterileriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan akrobasi timi Türk Yıldızları, ilgiyle takip ediliyor. Geçen hafta Bakü'de düzenlenen ve Anadolu Ajansının da Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST Azerbaycan'da gösteri yapan Türk Yıldızları, akrotim dünyasına kazandırdığı hareketleriyle izleyenleri yine etkiledi. Türk Yıldızları'nın gösterisi, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA tarafından havadan görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde, Bakü semalarında uçan Türk Yıldızları jetlerinin kol uçuşu, akrobatik ve solo hareketleri görülüyor. Türkiye sınırlarını aşarak ilk kez yurt dışında gerçekleştirilen TEKNOFEST, Azerbaycan'da 26-29 Mayıs'ta düzenlenmişti. AA / Bayraktar Akıncı Tiha - Güncel Güncel Haberler

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