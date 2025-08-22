Türk Yıldızları'nın Gösterisi Ahlat'ta Coşkuyla İzlendi

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, binlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte nefes kesen gösteriler sergiledi. Ayrıca, 2 kez kanseri yenen Elanur için 1071 balon gökyüzüne bırakıldı.

TÜRK YILDIZLARI'NIN GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Binlerce vatandaşın katıldığı gösteride gökyüzünü renklendiren akrobatik hareketler büyük alkış aldı. Gökyüzüne ay yıldız çizimiyle yapılan selamlama ise coşkuyla alkışlandı.

2 KEZ KANSERİ YENEN ELANUR İÇİN 1071 BALON UÇURULDU

Gösteri sonrasında duygusal anlar da yaşandı. 12 yaşında 2 kez kanseri yenen Elanur Güleş için gökyüzüne 1071 balon bırakıldı. Balonların gökyüzüne yükselişi izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Vatandaşlar, Elanur'un azmi ve mücadelesini uzun süre alkışladı.

Ceren ÇALIŞKAN / AHLAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
