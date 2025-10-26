Haberler

Türk Yıldızları'nın Edirne'deki Gösteri Uçuşu

Güncelleme:
Türk Hava Kuvvetleri'nin Türk Yıldızları akrotim ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Edirne'de etkileyici bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Selimiye Camisi meydanında toplanan vatandaşlar, pilotların sergilediği çeşitli uçuş düzenleriyle unutulmaz anlar yaşadı.

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin Türk Yıldızları akrotim ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Edirne'de gösteri uçuşu yaptı. Selimiye Camisi meydanında toplanan vatandaşlar heyecanla dolu anlara şahitlik ederken, pilotların gösterileri nefes kesti.

Edirne'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'nin Türk Yıldızları ekibi, gösteri uçuşu yaptı. Gösteri için vatandaşlar, Edirne'nin simgesi, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi meydanında toplandı. Saat 16.30'da başlayan gösteride; Çorlu Havalimanı'ndan kalkan 6 pilot, seyircileri selamladı. Gösteride, pilotlar çeşitli uçuş düzenleriyle seyircilere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteriyi eş zamanlı olarak, alanda kurulan sahnede Türk Yıldızları Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Üsteğmen Fatih Sağlam sundu.

Yaklaşık yarım saat süren gösterinin sonunda, Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Yıldızları'na verilmek üzere Üsteğmen Fatih Sağlam'a plaket takdim etti. Burada konuşan Sezer, Türk Yıldızları'na, milli gurur yaşattıkları için teşekkür ederek, "Bu sene çok heyecanlıyız; Cumhuriyetimizin 102'nci Kuruluş yıl dönümüne sayılı günler kaldı ve Türk Yıldızları ekibimize, Edirne semalarında, Selimiye'nin eşsiz gölgesinde, Edirne insanımıza bu güzel göz zevkini, milli gururlarımızı sergiledikleri için şükranlarımı sunuyorum. Bizleri kırmayıp Edirne'ye gelen Türk hava kuvvetlerimizin Türk Yıldızları ekibine, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı'mıza şükranlarımızı iletiyoruz. Allah ordumuzu daima payidar eylesin" dedi.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK - Batuhan SEVER / EDİRNE,

500
