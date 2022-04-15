Türk Yıldızları'nın Ağrı semalarındaki "ay yıldızlı" gösterisi nefes kesti - Haberler

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Türk Yıldızları'nın Ağrı semalarındaki "ay yıldızlı" gösterisi nefes kesti

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Ağrı'da yaptığı gösteri uçuşu nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Ağrı'da yaptığı gösteri uçuşu nefes kesti.

Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk yıldızları, kentin semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla Millet Bahçesi'nde bir araya gelen vatandaşlar da gökyüzünde "ay yıldız" çizerek gösteriye başlayan Türk yıldızlarını hayranlıkla izledi.

Vali Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan da gösteriyi ilgiyle takip etti.

Sayan, gazetecilere, kentin kurtuluşunu çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Ecdattan kendilerine teslim edilen bu toprakları koruyup gelecek nesle emanet edeceklerini belirten Sayan, şöyle konuştu:

"İnşallah hep birlikte bu memleketi nice yıllara taşıyacağız. Kuşa, kurda yem etmeyeceğiz. Bu memlekette gözü olanların da gözlerini oyacağız. El birliğiyle bu ilimizi terör örgütlerinden, bu toplumun ahlakını bozan uyuşturucu tacirlerinden ve ilin ticaretini bozan tefecilerden kurtarmak için bundan sonra da mücadele edeceğiz."

Türk Yıldızları'nın Ağrı semalarındaki ay yıldızlı gösterisi nefes kesti

Türk Yıldızları'nın Ağrı semalarındaki ay yıldızlı gösterisi nefes kesti

Türk Yıldızları'nın Ağrı semalarındaki ay yıldızlı gösterisi nefes kesti

Türk Yıldızları'nın Ağrı semalarındaki ay yıldızlı gösterisi nefes kesti

Türk Yıldızları'nın Ağrı semalarındaki ay yıldızlı gösterisi nefes kesti

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

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