Türk Yıldızları'ndan Samsun'da 19 Mayıs gösterisi - Haberler

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Türk Yıldızları'ndan Samsun'da 19 Mayıs gösterisi

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Türk Yıldızları'ndan Samsun'da 19 Mayıs gösterisi

TÜRK Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünde Samsun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

TÜRK Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünde Samsun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünde dün Samsun'da gösteri düzenledi. Düzenlenen hava gösterisini vatandaşlar da karadan takip etti. Gösterinin görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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