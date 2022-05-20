Türk Yıldızları'ndan Samsun'da 19 Mayıs gösterisi - Haberler

TÜRK Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünde Samsun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünde dün Samsun'da gösteri düzenledi. Düzenlenen hava gösterisini vatandaşlar da karadan takip etti. Gösterinin görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.