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Türk Yıldızları'ndan Nefes Kesen Gösteri

Türk Yıldızları'ndan Nefes Kesen Gösteri
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Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştirerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'da gösteri uçuşu yaptı, izleyenlerin nefesini kesti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da coşkuyla kutlanıyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Konyaaltı Sahili'nde gösteri uçuşu yaptı. Gösteriyi izlemek isteyen yüzlerce vatandaş, çocuklarıyla birlikte saatler öncesinde Konyaaltı Sahili ve çevresini doldurdu. Saat 18.00 sıralarında falezler üzerinden gelerek sahil üzerinde manevralar yapan Türk Yıldızları, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği gösteri uçuşunda pilotlar akrobatik hareketlere imza attı. Kimi zaman birbirlerine yakın geçiş yaparak izleyenleri heyecanlandıran pilotlara, sahildeki vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak karşılık verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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