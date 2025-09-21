Haberler

Türk Yıldızları'ndan Çekya'da Tarihi Başarı

Güncelleme:
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çekya'da düzenlenen 'NATO Days' organizasyonunda 'En İyi Gösteri Uçuşu' ödülünü kazandı. Ödül, Türk Yıldızları'nın ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğinin bir kanıtı olarak görüldü.

Türk Yıldızları'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Çekya'da düzenlenen NATO Days organizasyonunda En İyi Gösteri Uçuşu ödülünü ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
