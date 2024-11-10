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Türk Yıldızları'ndan Atatürk'e Saygı Uçuşu

Türk Yıldızları'ndan Atatürk'e Saygı Uçuşu
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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı anısına Antalya'da 'Ata'ya saygı' uçuşu gerçekleştirdi. Yağmura rağmen izleyenleri etkileyen gösteride, uçaklar duman atarak etkileyici manevralar yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında "Ata'ya saygı" uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin gururu, uluslararası alanda tanınan akrobasi timi Türk Yıldızları, etkili olan yağmura rağmen Konyaaltı Sahili semalarında uçuş yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Antalya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Ata'ya saygı" uçuşu nefesleri kesti.

Uçakların duman atarak tırmanış, dönüş ve alçalma hareketlerini yapması, izleyenleri hayran bıraktı.

Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla ekibe destek verdi.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
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