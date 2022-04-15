TÜRK YILDIZLARI, AĞRI'NIN 104'ÜNCÜ KURTULUŞ YILDÖNÜMÜNDE GÖSTERİ UÇUŞU YAPTI

AĞRI (DHA) - TÜRK Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıldönümünde gösteri uçuşu yaptı. Vatandaşlar, gökyüzünde şov yapan Türk Yıldızlarını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıldönümü törenlerle kutlandı. Kent merkezinde düzenlenen törenlere Türk Yıldızları da gösterileriyle katıldı. Ağrı semalarında şov yapan Türk Yıldızları'nı vatandaşlar Millet Parkı'nda izlemeye çalıştı. Cep telefonlarıyla gökyüzündeki gösteriyi kaydetmeye çalışan vatandaşlar, pilotları alkışlarla destekledi.

Ağrı Valisi Osman Varol ve vatandaşlarla birlikte gösteri uçuşunu izleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Bugün Ağrı'nın 104'üncü kurtuluş yıl dönümü. Çeşitli etkinliklerle kutladık, çok güzel etkinliklerimiz oldu. Türk Yıldızlar gösteri uçuşu yaptı. Bura da halkımızla birlikte bayramımızı coşku ile kutladık. Tabi ki bu bayram bizim için çok önemli. Dedelerimizin, atalarımızın bize bu toprakları hangi şartlar altında kazandıklarını her yıl tekrarlayarak kutluyoruz. Geleceğimiz için bir gösterge oluyor. Bizim için tarihi bir ders oluyor. Biz o mirası başkalarına kaptırmamak için mücadelemize devam ediyoruz. Onlar nasıl mücadele edip bu güne kadar getirdi ise bizde bundan sonra götürmeye çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte bu memleketi daha nice yıllara taşıyacağız. Kuşa kurda yem etmeyeceğiz. Bu memlekette gözü olanların gözlerini oyacağız" diye konuştu.(DHA)