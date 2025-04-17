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Türk Yıldızları Mersin Semalarında Coşkuyla Uçtu

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Türk Yıldızları, Mersin'de gerçekleştirdiği prova uçuşuyla izleyicilere etkileyici akrobasi manevraları sergiledi. Gösteri, büyük bir heyecanla izlendi.

Türk Yıldızları'nın Mersin semalarındaki akrobasi manevraları coşkuyla izlendi

MERSİN - Türk Yıldızları, gösteri uçuşu öncesi Mersin'de prova yaptı. Yüzlerce vatandaş, akrobasi timinin gökyüzündeki etkileyici manevralarını büyük bir heyecanla izledi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın 20 Nisan Pazar günü Mersin semalarında yapacağı gösteri uçuşunun öncesinde ikinci provasını yaptu. Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan izlenecek şekilde prova uçuşu gerçekleştirildi. İzleyicilere gösterinin provasından kesitler sunan Türk Yıldızları, Canadair NF-5 uçaklarıyla gökyüzünde etkileyici akrobasi hareketleri sergiledi.

Gösteri uçuşu, yüzlerce vatandaş tarafından büyük bir heyecan ve coşkuyla izlendi. Türk Yıldızları'nın senkronize hareketleri, renkli duman izleri bırakma anları izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - Güncel
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