Türk Yıldızları Kırklareli'nde Gösteri Uçuşu Yapacak

Güncelleme:
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları için Kırklareli'nde gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Gösteri, 29 Ekim'de saat 16.30'da Kırklareli Barajı'nda yapılacak.

Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, gösterinin 29 Ekim Çarşamba günü saat 16.30'da gerçekleşeceğini belirtti.

Gösterinin Kırklareli Barajı'nda yapılacağını ifade eden Bulut, tüm vatandaşları gösteriyi izlemeye davet etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
