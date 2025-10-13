Türk Yıldızları Kırklareli'nde Gösteri Uçuşu Yapacak

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında Kırklareli'nde gösteri uçuşu yapacak.

Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, gösterinin 29 Ekim Çarşamba günü saat 16.30'da gerçekleşeceğini belirtti.

Gösterinin Kırklareli Barajı'nda yapılacağını ifade eden Bulut, tüm vatandaşları gösteriyi izlemeye davet etti.