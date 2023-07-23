Türk Yıldızları Isparta'da Lavanta Günleri Gençlik Festivali'nde gösteri yaptı

TÜRK Yıldızları, Isparta'da düzenlenen Lavanta Günleri Gençlik Festivali kapsamında gösteri yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları, Isparta semalarında 6 uçakla 30 dakika süren bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Isparta Belediyesi Lavanta Günleri Gençlik Festivali kapsamında gerçekleştirilen gösteriyi Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutan Vekili Albay Hüseyin Mustafa Aksu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı ve AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin ile binlerce vatandaş takip etti. Dün saat 15.00'te başlayan Türk Yıldızları gösterisi ilgiyle izlendi. Gösterinin ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türk Yıldızları'nın yer ekibine günün anısına ahşaptan yapılan gül tablosu hediye etti. (DHA)