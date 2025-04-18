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Türk Yıldızları İskenderun'da Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 19 Nisan'da İskenderun'da yapacağı gösteri öncesinde prova uçuşu yaptı. Uçuşu, vatandaşlar büyük bir heyecanla izledi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde kent semalarında prova uçuşu yaptı.

Adana'daki İncirlik Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları'nı, yaptığı prova uçuşu sırasında İskenderun Sahili şeridine gelen vatandaşlar izledi.

İskenderun semalarında 25 dakika süren uçuşu, vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Türk Yıldızları, 19 Nisan Cumartesi günü ise gösteri uçuşu yapacak.

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Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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