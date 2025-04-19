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Türk Yıldızları İskenderun'da Nefes Kesen Gösteri Düzenledi

Türk Yıldızları İskenderun'da Nefes Kesen Gösteri Düzenledi
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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İskenderun'da yaptığı gösteriyle izleyenleri büyüledi. Gösteri, yediden yetmişe herkesin ilgiyle takip ettiği bir etkinliğe dönüştü.

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Hatay'ın İskenderun ilçesinde körfez üzerindeki gösterileri nefesleri kesti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İskenderun ilçesinde körfez üzerinde gerçekleştirdiği gösterilerine bir yenisini daha ekledi. Sahilde Nihal Atakaş Camisi çevresinde toplanan İskenderunlular Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterilerini hayranlıkla izledi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı başta olmak üzere protokol üyeleri de gösteriyi seyretti. Adana'daki İncirlik Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisini yediden yetmişe herkes heyecan içerisinde alkışlarla takip etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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