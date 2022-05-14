Türk Yıldızları Hatay'da gösteri yaptı - Haberler

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Türk Yıldızları Hatay'da gösteri yaptı

AA - Burak Milli - Güncel
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Türk Yıldızları Hatay'da gösteri yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde gösteri yaptı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde gösteri yaptı.

Kent semalarında gerçekleştirilen gösteride 6 uçaktan oluşan tim, gerçekleştirdikleri uçuşlarla gökyüzüne kalp çizdi.

Gösteriye yoğun ilgi gösteren ilçe sakinleri, sahil kordonunda cep telefonu kameralarıyla etkinliği kaydetti.

Yaklaşık 20 dakika havada kalan tim, daha sonra kent semalarından ayrıldı.

Etkinliği izleyenlerden Ahmet Duymaz, gösteriyi çok beğendiğini söyledi.

AA / Burak Milli - Güncel

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