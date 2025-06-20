Türk Yıldızları Estonya'ya Ulaştı

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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Zafer Bayramı etkinlikleri için Estonya'ya ulaştı. Tim, yarın prova ve 23 Haziran'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Görev uçuşunda 9 ülkenin hava sahası geçilerek, toplam 92 kalkış ve iniş yapıldı.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yapacağı Estonya'ya ulaştı.

Türk Yıldızları, Estonya Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yarın saat 14.00'te prova uçuşu, 23 Haziran Pazartesi günü de saat 14.00'te gösteri uçuşu yapacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk Yıldızları, 7 NF-5 ve 2 nakliye uçağıyla Estonya yolculuğunu tamamladı.

Türk Yıldızları görev uçuşu kapsamında toplam 9 ülkenin hava sahasını katederek, 3 ayrı meydana iniş ve yakıt ikmali yaptı.

Yaklaşık 1800 deniz mili mesafeye gerçekleşen görev uçuşu kapsamında uçaklar, 5 farklı meydandan toplam 92 kalkış ve iniş yapacak.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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