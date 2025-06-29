Türk Yıldızları Estonya'da Gökyüzünde Zirveye Çıktı

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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Estonya'da gerçekleştirdiği selamlama ve gösteri uçuşuna ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Uçuş sırasında 'Tek bir bayrağın gölgesinde binlerce kilometre' mesajı verildi.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Estonya'da gerçekleştirdiği selamlama ve gösteri uçuşuna ilişkin video paylaştı.

Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tek bir bayrağın gölgesinde binlerce kilometre... Her uçuşumuzda milletimizin gücünü ve ay yıldızlı bayrağımızı göklere taşımaya devam ediyoruz. Estonya selamlama ve gösteri uçuşumuz. " ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, uçuş anlarına ait görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
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