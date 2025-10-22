Haberler

Türk Yıldızları Edirne'de Gösteri Uçuşu Yapacak

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları çerçevesinde 26 Ekim Pazar günü Edirne Selimiye Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek uçuş, 26 Ekim Pazar günü saat 16.30'da başlayacak.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin gölgesindeki gösteri uçuşu yaklaşık yarım saat sürecek.

Edirne Valiliği, ay yıldızlı jetlerin akrobatik hareketler sergileyeceği uçuşa vatandaşları davet etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
